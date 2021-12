Gifhorns Landwirte fahren Weihnachtstrecker durch den Kreis

Gifhorn. Diese Parade zauberte Hunderten von Gifhorner Kindern und Erwachsenen an Samstag und Sonntag ein Lächeln ins Gesicht.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn.

Diese Parade passt wie keine andere in die Corona-Zeit und zauberte Hunderten von Gifhorner Kindern und Erwachsenen an Samstag und Sonntag ein Lächeln ins Gesicht: der Korso der Landwirte mit ihren Schleppern in bunter Weihnachtsbeleuchtung.

31 bunt beleuchtete Schlepper steuerten Gifhorner Landwirte am Samstag und Sonntag über die Straßen des Landkreises und der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Etwa 36 Kilometer lang war der Parcours, den die Landwirte der Initiative „Land schafft Verbindung“ für Samstag abgesteckt hatten. Start war auf dem Hof der Familie Kuhls in Neubokel. Dann führte der Weg über Wilsche, BGS-Siedlung, Weinberg, Stadthalle, Celler Straße, zurück zur Stadthalle, Aller-Straße, Braunschweiger Straße, Wolfsburger Straße, Calberlaher Damm, Bodemann-Straße, Konrad-Adenauer-Straße bis nach Gamsen und Kästorf.

Viele Zuschauer standen an den Straßen

Und überall das gleiche Bild: Zuschauer säumten die Fußwege, um dem Lichterspektakel beizuwohnen – so viele, dass die Veranstalter immer wieder daran erinnern mussten, doch wegen der Corona-Pandemie den Abstand zu bewahren. „Wir müssen darauf achten, dass die Besucher nicht zu eng stehen“, sagte Versammlungsleiter Marcel Kröger aus Müden, der mit seinem Megafon auch den Start in Neubokel eingeleitet hatte.

Die schweren Landmaschinen, die mit Lichterketten behangen waren, teils bunt beleuchtete Wassertanks, Weihnachtsmannpuppen oder Parolenschilder vor sich hertrugen, machten sich mit 6 bis 8 Kilometer pro Stunde auf den Weg – der schließlich mehrere Stunden dauerte. Drei Polizeifahrzeuge bahnten den Treckern den Weg. Am Sonntag wiederholten die Landwirte die Fahrt – dann ging sie aber ab Ettenbüttel über Leiferde, Hillerse, Dalldorf, Meinersen, Ahnsen, Flettmar und Müden bis nach Gerstenbüttel.

Landwirte wollen Weihnachtsfahrt zur Tradition machen

Nach der Premiere im vergangenen Jahr war dies die zweite Rundfahrtaktion der Schlepper-Piloten unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“. Kröger: „Wir machen das aber auch gern zur Tradition.“ Dann sollten die Routen aber im Wechsel vielleicht durch Nord- und Südkreis verlaufen, damit möglichst viele Kreisbewohner in den Genuss kommen.

Vorausgesetzt, die Landwirte haben dann noch Zeit und Geld, wie Kröger andeutete – denn die Aktion hat auch immer einen politischen Anstrich: „Noch sind wir Landwirte da, noch können wir das stemmen. Wie lange noch, entscheiden die Verbraucher.“

Weitere Artikel zum Thema

Beleuchtete Schlepper versetzen Bewohner in Weihnachtsstimmung

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de