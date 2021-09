Gifhorn. Laut Angaben des Landes sinkt die Inzidenz am Wochenende von 68,3 am Freitag auf 58,7 am Sonntag. 7.044 Gifhorner haben sich bisher infiziert.

Corona-Pandemie in Gifhorn 32 Neuinfektionen am Wochenende – Inzidenz in Gifhorn bei 58,7

Das Land Niedersachsen meldete am Wochenende insgesamt 32 Neuinfektionen. Am Samstag waren es demnach 10 neue Fälle, am Sonntag 22. Somit summiert sich die Zahl derer, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert haben, auf insgesamt aktuell 7.044. 104 Gifhorner haben sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert.

Die 7-Tage-Inzidenz klettert weiter nach unten. Erst landete sie am Samstag bei 63,2, dann sank sie am Sonntag auf 58,7. Bisher wurden 1.431 Fälle von Mutationen nachgewiesen (Stand 23. September). Laut Divi-Intensivregister werden derzeit drei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt.

Seit Mittwoch ist die Warnstufe 1 in Gifhorn aufgehoben. 198.743 Impfungen wurden bisher verabreicht, darunter 97.440 Zweitimpfungen.

