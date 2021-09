Interims-Kita in Klanze Nord in Weyhausen: Ein Investor hat ein Angebot unterbreitet, doch die Samtgemeinde und der Rat wollen den F-Plan nicht beschließen.

Kinderbetreuung in Weyhausen Interims-Kita in Klanze Nord – jetzt meldet sich Investor zu Wort

In der Samtgemeinde Boldecker Land fehlen Betreuungsplätze. Die Fronten zwischen der Samtgemeindeverwaltung und Samtgemeinderatsmitgliedern sind verhärtet. Vor allem das Angebot eines Investors, der in Klanze-Nord für 30 Monate eine Interimskita in Modulbauweise bauen und der Samtgemeinde für 30 Monate kostenlos anbieten würde, blitzt in den politischen Gremien immer wieder beim Gerangel um die Schaffung kurzfristiger Plätze auf – zuletzt spürbar in der Sitzung des Gemeinderates Jembke.

Jetzt schaltet sich auch der Investor selbst in die Debatte ein, der das für die Gemeinde Weyhausen neue Baugebiet Klanze-Nord erschließen will. Der Geschäftsführer stellt klar, dass das Unternehmen kein Immobilieninvestor für Hochbauprojekte sei, sondern eine Gesellschaft, die von der Gemeinde als Baugebiet ausgewiesene Flächen mit Kanalbau, Rückhaltebecken, Straßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung und Spielplätze erschließt und diese Anlagen samt der dazugehörigen Grundstücke, die die Erschließungsgesellschaft selbst auf eigene Kosten erworben hat, kostenfrei an die Gemeinde überträgt. In dem Zuge bot der Investor an, aufgrund der Kitaplatz-Problematik gleich eine Interims-Kita mit zu errichten.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie dazu auch:

Für das neue Baugebiet ist wie immer ein Bebauungsplan erforderlich, den der Rat Weyhausen im Juni auch aufgestellt hat. Doch das nützt nichts, wenn der dafür erforderliche Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Boldecker Land nicht auch geändert wird. Trotz Antrag der Gemeinde ist das im Samtgemeinderat bisher nicht passiert und zuletzt abgesetzt worden, Mädel zufolge torpediere die Samtgemeinde damit die von der Gemeinde Weyhausen getroffene Entscheidung.

Mädel: „Dieses Angebot haben wir an keinerlei Bedingungen geknüpft, erst recht nicht an die Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans, die von der Gemeinde Weyhausen beantragt wurde.“

Mädel kritisiert, dass Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier bei Unklarheiten bisher nie mit ihm gesprochen habe, das Angebot vielmehr „mit fadenscheinigen Ausreden und haltlosen, rechtlich gänzlich unsubstantiierte Behauptungen zurückgewiesen wurde.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de