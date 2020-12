Gifhorn. Die Doku „Master of Disaster“, an deren Filmdreh vor vier Jahren rund 400 Gifhorner beteiligt waren, ist am Montag um 22.35 Uhr bei 3Sat zu sehen.

Die Katastrophenschutz-Doku „Master of Disaster“, an deren Filmdreh vor vier Jahren rund 400 Gifhorner bei einer Großübung in Ehra-Lessien beteiligt waren, ist am Montag um um 22.35 Uhr bei 3Sat im Fernsehen zu sehen.

Eigentlich sollte der Film Ende März seine Premiere in realen Kinos feiern und Anfang April in Fallersleben gezeigt werden. Corona machte dem Plan einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Kurz darauf feierte der Streifen der beiden mit dem Grimmepreis ausgezeichneten Regisseure, Jörg Haaßengier aus Edemissen (Kreis Peine) und Jürgen Brügger, seine Premiere als Online-Streaming unter www.kino-on-demand.com und ist dort immer noch verfügbar. Online-Streaming ebenfalls noch verfügbar Das sei ein „schlapper Ersatz“ fürs Kino gewesen, sagen die Autoren im Interview für den Sender 3Sat, aber die Thematik sei durch Corona aktueller denn je: Die Antwort auf die Grundfrage, nämlich dass unser nicht nachhaltiger Lebensstil zwangsläufig zu katastrophischen Verhältnissen führt, bleibe „ja“. 3Sat war neben dem ZDF und dem Schweizer Fernsehen Auftraggeber des Dokumentarfilms.