Gifhorner Polizei stoppt 35 Raser auf der B 4

Weil allein auf dem B4-Abschnitt zwischen Groß Oesingen und Krümme-Kreuzung bei Wesendorf im vergangenen Jahr neun Unfälle mit Leichtverletzten und ein Unfall mit einem Todesopfer zu verzeichnen waren, nimmt die Gifhorner Polizei diesen Bereich nun besonders unter die Lupe – und zwar mit halbtägigen Straßenkontrollen wie am Donnerstagvormittag.

„Wir stehen mit 13 beamten in drei Teams seit 6.30 Uhr hier an der B4“, sagte Einsatzleiterin Jacqueline Horn. Ihr sei der Bereich übertragen worden. Zudem sei ein Radarwagen unterwegs und Kollegen aus dem Südkreis kontrollierten an der B 4 im Papenteich .

Spitzenreiter fuhr Tempo 160 auf der Landstraße

Die Beamten stoppten an diesem Tag insgesamt 81 Fahrzeuge – 56 der Fahrer erhielten Verwarnungen , 16 haben Bußgelder zu zahlen, zwei Fahrverbote wurden ausgesprochen. Das gröbste Vergehen war zu schnelles Fahren (35 mal). Der Spitzenreiter war mit 160 statt 100 Kilometer pro Stunde unterwegs.