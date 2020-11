Polizistin schießt im Kreis Gifhorn auf Wohnungslosen

Eine Polizistin hat am späten Donnerstagnachmittag in Jembke im Landkreis Gifhorn auf einen 31-jährigen Wohnungslosen geschossen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, habe es eine „konkrete Bedrohungslage“ gegeben. Der 31-Jährige wurde bei dem Vorfall auf dem Parkplatz an der Hauptstraße zwischen dem örtlichen Edeka-Markt und der benachbarten Postfiliale leicht verletzt, heißt es. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Klinikum.

Außer dem 31-jährigen wurde bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr niemand verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Beamte des Zentralen Kriminaldienstes nahmen die Ermittlungen auf. Dazu mussten unter anderem zahlreiche Zeugen befragt und umfangreiche Spuren gesichert werden.