Der Gifhorner Verein Katachel verteilt Hilfsgüter an 420 Witwen

„Bitte helft mir, unsere Not ist groß, wir sind allein und haben Hunger“, immer wieder kommen Frauen, wie Witwe Abdulsan flehend ins Vereinsbüro im afghanischen Kunduz und erhoffen sich Hilfe. Das teilt der Verein aus dem Kreis Gifhorn mit. In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter die Herbsthilfe an die Frauen mit Patenschaften übergeben, Speiseöl, Reis, Tee und Bargeld, damit die Frauen in der derzeitig schweren Lage, sich und ihre Kinder versorgen können.

Erst war die Gesundheit durch Corona gefährdet und viele Menschen in der Region starben, so auch einige Frauen und Männer aus dem Umfeld des Vereinsbüros. Nun ist in Kunduz wieder der Konflikt zwischen Regierung und Taliban aufgelodert, so dass allein das Einbringen der Ernte für viele Menschen auf dem Lande schwierig ist, denn meist finden Gefechte im ländlichen Raum statt, teilt Katachel mit. „Die Frauen und Kinder sind immer die Leidtragenden, und denen muss geholfen werden“, sagt die Vorsitzende der Hilfsorganisation, Sybille Schnehage. „Helfen in der Heimat ist immer der beste Weg, Fluchtursachen zu bekämpfen, denn die meisten Menschen wollen in ihrer gewohnten Umgebung und in ihrem Kulturkreis leben.“ Auch Hefte, Bücher und Stifte sowie Kleidung erhielten viele Kinder. Glücklich nahmen 420 Frauen mit Kindern, aber auch Schwerbehinderte die Hilfe entgegen, verbunden mit dem Dank an alle deutschen Spender. Die Mitarbeiter des Vereins Katachel hoffen nun, dass sich für die nächste Verteilung im Dezember in der Region Niedersachsen Menschen finden, die mit einer monatlichen Patenschaft von 26 Euro den Notleidenden zu Seite stehen. Informationen erhalten sie unter (05368) 505 bei der Vereinsvorsitzenden. Gespendet werden kann unter dem Stichwort „Witwenhilfe“ auf das Spendenkonto Katachel e.V. bei der Sparkasse Celle, Gifhorn Wolfsburg IBAN DE24 2695 1311 0014 1600 06. Eine Spendenquittung wird ausgestellt, heißt es.

red