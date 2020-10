20 Eigenheime auf je 800 Quadratmetern im Kälberanger IV

Finanziell schwergewichtige Themen standen auf der Tagesordnung, als sich die Mitglieder des Gemeinderates zur Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Croya trafen. Es ging unter anderem um den Bau einer Turnhalle in Parsau, eine E-Ladestation, den Anbau an den Parsauer Kindergarten und den Auslegungsbeschluss für das neue Baugebiet Kälberanger IV.

Der neue Anbau soll in Holzbauweise an den Ursprungstrakt angefügt werden.

Auf der noch zu erschließenden Fläche dort sollen 20 Eigenheime auf im Schnitt jeweils 800 Quadratmetern entstehen. Bürgermeisterin Kerstin Keil berichtete von einer enormen Nachfrage, die das Angebot bei weitem übersteige. Zuvor hatte die Bürgermeisterin erklärt, dass die Straßenausbausatzung nicht so leicht zu ändern sei. Im Augenblick prüfe ein Rechtsanwalt die juristische Seite. Keil: „Bis zu einer Entscheidung – im besten Fall einer neuen Satzung, wie wir sie uns vorgestellt haben – wird es noch eine Weile dauern.“

Die seit langer Zeit gewünschte eigene Turnhalle für Breiten-, Gesundheits- und Schulsport wird jetzt in Eigenregie der Gemeinde Parsau entstehen und nicht mehr von der Samtgemeinde gebaut werde. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde in ein Förderprogramm aufgenommen wird, in dem es bis zu 90 Prozent Erstattung gibt. Den Betrag für den Neubau schätzen Sachverständige auf knapp weniger als zwei Millionen Euro. Sollte es nicht klappen, bleibt es beim Bau durch die Samtgemeinde mit einem maximalen Zuschuss von 500.000 Euro aus Parsau. Der Anbau an den Parsauer Kindergarten zu einem Preis von 385.000 Euro wurde ebenfalls beschlossen. Die Einrichtung klagt seit einiger Zeit über einen akuten Raummangel. Obwohl die Gemeinde nicht der Träger ist, das liegt bei einem Förderverein, sei die Kita für die Gemeinde und die Samtgemeinde überaus wertvoll, erklärte Kerstin Keil. Eltern und Mitarbeiter seien überdurchschnittlich motiviert, was dem Wohl der Kinder zugutekomme.

Während alle übrigen Beschlüsse einstimmig gefasst wurden, gab es zur E-Ladestation zwei Gegenstimmen. Die Verwaltung hat als Standort den Bereich des Regenrückhaltebeckens im Baugebiet Kälberanger III ausgewählt, weil für die Erweiterung um den Bereich Kälber-anger IV ein größeres Becken fällig wird. Dort könne auch Parkraum für die Bewohner geschaffen werden, argumentierte Kerstin Keil. Das übrige Parsau würde angehängt, wandten einige Ratsmitglieder ein.