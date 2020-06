Fahrer rammt in Wittingen anderen Wagen und flüchtet

Ein Fahrer hat vermutlich am Dienstag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr in der Kleinen Wallstraße beim Ein- oder Ausfahren einen in der Parkreihe vorwärts geparkten Audi A6 Avant in der Farbe Lila beschädigt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Tür hinten rechts, die Beifahrertür und der Kotflügel vorne rechts des Audi wurden dabei stark zerkratzt. Der Verursacher des Schadens flüchtete anschließend vom Unfallort.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten sich unter (05831) 252880 bei der Polizei in Wittingen zu melden, heißt es im Polizeibericht weiter.