Helikoptereinsatz gegen Giftraupe startet am Montag in Rühen

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners aus der Luft startet im Landkreis Gifhorn nicht wie geplant am Sonntag, sondern am darauffolgenden Montag, 18. Mai, statt und dauert bis Dienstag an. Das teilt der Kreis am Freitag mit. Dazu muss das Wetter passen – kein Regen, wenig Wind und UV-Strahlung). Wann genau es losgeht, könne erst kurzfristig bekannt gegeben werden.

Hauptschwerpunkt der Befliegung liegt in der Samtgemeinde Brome, los geht es in Rühen. Die Straßen, die behandelt werden, werden für etwa 15 Minuten gesperrt. Welche das sind, erfahren Interessierte unter www.gifhorn.de/eichenprozessionsspinner.

Flächen, auf denen Menschen länger verweilen – wie Gärten, Parks oder Friedhöfe – sollten bis zu zwölf Stunden nach der Behandlung nicht betreten werden, appelliert der Kreis an die Bürger.