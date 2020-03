Polizei ermittelte Unfallfahrer aus Brome

Der Polizei Wittingen gelang es am Wochenende, einen unfallflüchtigen Autofahrer zu ermitteln. Der 27-Jährige fuhr am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr unter Alkoholeinfluss (1,01 Promille) auf der Braunschweiger Straße in Brome gegen eine Leitplanke und entfernte sich anschließend. Da er sein Auto nicht...