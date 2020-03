Sassenburgs Moorbahn ist fit für die Saison

Beim Verein Natur- und KulturErlebnispfad Großes Moor (Moorbahn-Verein) gab es einen Wechsel an der Spitze. Nach neun Jahren stellte sich der Gifhorner Heinrich Tacke bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in der Bürgerbegegnungsstätte in Westerbeck nicht mehr für das Amt des Vereins-Chefs zur...