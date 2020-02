Neue Rufnummer für die Polizeistation in Weyhausen

Nach den Polizeidienststellen Brome und Hankensbüttel erhalten nun auch die Dienststellen in Wesendorf, Westerbeck und Weyhausen neue Telefonnummern, teilt die Polizeiinspektion Gifhorn mit. Den Anfang hat die Polizeistation in Weyhausen am Mittwoch gemacht. Weyhausen: Die neue Rufnummer der...