Heinrich Doc Wolf aus dem Kreis Gifhorn mit USA-Nummer-1-Hit

Neudorf-Platendorf. Er selbst sagt begeistert, das sei ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art. Heinrich Doc Wolf, Countrysänger aus Neudorf-Platendorf, hat rechtzeitig zum Fest den Sprung an die Spitze einer US-Country-Chart-Liste geschafft und steht nun mit „Morning of my life“ auf Platz 1 in den USA. Er, der...