Enkeltrickbetrüger ergaunern 250.000 Euro im Kreis Gifhorn

Gifhorn. In Gifhorn und in der Samtgemeinde Brome wurden arglose Senioren ausgenutzt. Sie hatten Gold und Geld einem Boten übergeben.

Bargeld und Gold im Wert von 250.000 Euro haben Unbekannte mit dem Enkeltrick von drei arglosen Senioren aus Gifhorn und der Samtgemeinde Brome in den vergangenen vier Wochen ergaunert. Die Zahl der Versuche lag deutlich höher, viele Senioren fielen aber nicht darauf rein, so die Polizei. Die drei Geschädigten hatten das Gold und Geld zu Hause oder in einem Bankschließfach gelagert und übergaben es einem angekündigten Boten, der mit der Beute floh. In mindestens einem der drei Fälle verlaufen die Ermittlungen laut Polizei vielversprechend.