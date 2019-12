Festliches Anleuchten auf der Burg in Brome

Das Anleuchten des Weihnachtsbaumes zum Advent ist in Brome zu einem Ereignis geworden, das den Veranstaltungskalender des Fleckens bereichert. Gemeinde und örtliche Vereine ziehen bei den Vorbereitungen an einem Strang, vor allem der Museumsverein setzt Akzente, die Feuerwehr war auch am Sonntag...