Betrunkene Fahrerin setzt in Wittingen ihren Golf gegen Baum

Eine betrunkene Autofahrerin ist am späten Samstagabend mit ihrem Fahrzeug verunglückt. Laut Polizei Gifhorn kam die 52-Jährige gegen 23 Uhr mit ihrem VW Golf im Wittinger Stadtgebiet nach rechts von der Straße ab und rammte einen Baum. Zwar blieb die Frau unverletzt, doch die Streife registrierte bei der Unfallaufnahme, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Sie musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Das Ermittlungsverfahren läuft.