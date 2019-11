Talkshow aus dem Kuppelzelt auf dem einstigen Todesstreifen

Kaum ein Ort in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist so eng verbunden mit der deutsch-deutschen Geschichte und dem Mauerfall wie das Doppeldorf Zicherie-Böckwitz. Weil die beiden nur wenige Meter entfernten Ortschaften Jahrzehntelang geteilt waren und mit großem Jubel 1989 wieder zueinander fanden, hat die Bundesregierung den ehemaligen Todesstreifen am Bromer Ortsteil am Samstag zum einem von vier Stationen ihrer Feier gemacht. Mehr...