Auto überschlägt sich auf K 107 bei Weyhausen

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen Weyhausen und Wolfsburg-Warmenau.

Ein PKW-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der K 107 bei Weyhausen in Fahrtrichtung Wolfsburg-Warmenau bei nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. Dabei kam der Wagen laut Mitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

Der PKW kam schließlich im Seitenbereich auf dem Dach zum Stehen. Der Fahrer trug bei dem Unglück keine Verletzungen davon, das Unfallfahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden.

Wie die Polizei weiterhin mitteilte, wies ein vor Ort vorgenommener Test auf vorangegangenen Drogenkonsum des Fahrers hin. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.