Sassenburg: Banner machen auf Schulkinder aufmerksam

Wenn sich Kinder im Straßenverkehr bewegen, müssen alle Verkehrsteilnehmer besonders rücksichtsvoll sein. Schließlich haben Kinder einen anderen Blick auf ihre Umgebung als Erwachsene. Es gilt „Fuß vom Gas“ und besonders aufmerksam sein. Vor allem auf dem Schulweg sind viele Kinder unterwegs. Um alle Verkehrsteilnehmer an die Schulkinder zu erinnern, hat die Verkehrswacht bereits in den vergangenen Jahren große Banner herausgegeben, die vor allem nach den langen Sommerferien an geeigneten Stellen, an Schulwegen, Bushaltestellen oder in der Nähe von Schulen angebracht werden. Da die vorhandenen, alten Banner langsam in die Jahre gekommen sind, hat die Gemeinde Sassenburg bei der Verkehrswacht angefragt, ob es diese Aktion noch gebe und sie Ersatz bekommen könnte. Sie wurde prompt erhört und hat nun neue fünf Meter lange Banner bekommen. Dafür dankt die Gemeinde Sassenburg der Verkehrswacht Gifhorn und Niedersachsen und den weiteren Unterstützern der Banner-Aktion, der Gesetzlichen Unfallversicherung Niedersachsen und Bremen, dem ADAC sowie dem Land Niedersachsen. Die Banner werden weiterhin auf die Kinder im Straßenverkehr aufmerksam machen. Auch ohne Banner sollten alle Verkehrsteilnehmer stets auf Kinder und nicht zuletzt auch aufeinander Rücksicht nehmen. Das gilt nicht nur für PKW-, LKW- und Motorrad- Fahrer, sondern auch für diejenigen, die mit dem Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter unterwegs sind.

