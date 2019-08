Gemeindebürgermeister dankt für Arbeit zum Wohle der Sassenburg

Perfektes Wetter, perfekte Stimmung – beste Voraussetzungen für eine gelungene Sassenburger Sommerlounge. Zum neunten Mal fand sie am Freitagabend statt, diesmal in Neudorf-Platendorf auf dem Hof von Adolf Wulfes – eben dort, wo am Sonntag auch der Sassenburger Bauernmarkt eröffnet...