Binnen zehn Jahren zum Erholungsgebiet Nummer 1 entwickelt

Mehr Lob geht nicht: Sassenburgs Gemeindebürgermeister Volker Arms sprach am Donnerstagabend aus, was viele Menschen im Kreis schon länger denken: Der Bernsteinsee ist als Naherholungs- und Freizeitgebiet die Nummer 1 im Landkreis Gifhorn. Das dürfte den Tankumsee-Fans nicht ganz so gefallen, doch...