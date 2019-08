Straßengraben wird nach Hankensbütteler Ölleck ausgekoffert

Das Ölleck, bei dem sich am Donnerstagmorgen rund 20 Kubikmeter Nassöl in Straßengräben südlich von Hankensbüttel ergossen, sorgt für anhaltende Reparatur- und Sanierungsarbeiten. „Wir gehen von einer längeren Maßnahme aus“, sagt Antje Präger, die Leiterin des Kreisfachbereichs Umwelt. Einer ihrer Mitarbeiter habe sich am Freitagmorgen noch einmal ein Bild vom Ort der Havarie gemacht. „Es wurde weiter gebaggert“, so Präger. Und da sei...