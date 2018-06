Erste Dorf-Weltmeisterschaft punktet

Fußballfieber in Tiddische: Zur ersten Dorfgemeinschafts-Weltmeisterschaft traten am Samstag auf dem Sportplatz sechs Mannschaften an. Deren Mitglieder waren ausgelost und willkürlich zugeteilt, erklärte Bürgermeister Wieland Bartels. Wenn aber beispielsweise ein Vater mit seinen drei Söhnen...