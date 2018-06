Unfall mit schwer verletzter Frau und zwei verletzten Kindern

Im Landkreis Gifhorn hat es auch am Wochenende wieder gekracht. In Wesendorf kam es am Samstag gegen 8.45 Uhr an der B 4/Abzweigung K7 nach Wesendorf zu einem heftigen Verkehrsunfall, der eine schwer verletzte 52-Jährige und zwei verletzte Kinder im Alter von acht und neun Jahren forderte. ...