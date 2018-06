SV Bokensdorf und K.C. Nippon geben Zeltlager

Bokensdorf Der SV Bokensdorf und der K.C. Nippon veranstalten am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, ein Kinder-Zeltlager. Treffen ist am Samstag um 12 Uhr am Sportheim Bokensdorf. Bürgermeisterin Jennifer Georg wird zur Eröffnung eine kleine Begrüßungsansprache halten.