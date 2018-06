Kulturführer laden zur Sagenwanderung

Ehra-Lessien Die Kultur- und Landschaftsführer bieten am heutigen Dienstag, 5. Juni, ab 14.30 Uhr, in Zusammenarbeit mit der Südheide Gifhorn GmbH, eine „sagenhafte“ Führung an: Bei der etwa dreistündigen Wanderung begeben sich Interessierte auf die Spuren des Sagen- und...