Infoveranstaltung zu Bekämpfung der EPS-Raupen

Parsau Der Landkreis Gifhorn lädt gemeinsam mit den Gemeinden Parsau und Rühen aufgrund des aktuellen Befalls durch den Eichenprozessionsspinner (EPS) in diesen beiden Gemeinden am Mittwoch, 6. Juni, um 17 Uhr zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in das Bürgerzentrum, Unter den Eichen 1, in...