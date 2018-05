Schwerverletzter bei Kollision in Grußendorf

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13.45 Uhr am Ortseingang von Grußendorf am Norma. Ein 48-jähriger Passatfahrer aus Westerbeck wollte nach links zum Einkaufsmarkt abbiegen und übersah dabei einen 45-jährigen Harley-Motorradfahrer aus Grußendorf, der in Richtung Westerbeck wollte. Der...