Maibaum ganz traditionell

Der Mai ist gekommen – und mit ihm die Maibäume. Während in den Dörfern des Boldecker Landes überall Maibäume mit Wappen verziert aufgestellt werden, ist es in Barwedel etwas anders. Dort hat die Junge Gesellschaft eine Birke auf den Brunnenplatz an der Hauptstraße aufgestellt. Unter den Augen...