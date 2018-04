Mosaik-Team zeigt Kinofilme für Kinder und Erwachsene

„Wir holen das Kino ins Dorf !“ – Unter diesem Motto steht die Veranstaltung am Mittwoch, 18. April, in Ehra-Lessien. Das Mosaik-Team präsentiert in Zusammenarbeit mit den Land-Frauen und dem Schützenverein Lessien im Rahmen des „Mobilen Kinos Niedersachsen“ zwei Filme im Schützenhaus Lessien. ...