Geführte Fahrradtour durch Obernholz

Die Südheide Gifhorn GmbH organisiert eine geführte Radtour durch die Gemeinde Obernholz. Mit dem Kultur- und Landschaftsführer Ewald Weiss geht es am Dienstag, 8. Mai, auf eine dreistündige Fahrradtour. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz Karl-Söhle-Weg in Hankensbüttel. ...