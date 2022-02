Guten Morgen, Gifhorn! So ein Müll!

Verdammt! Da habe ich doch die jüngste Abfuhr der Biomülltonne verpasst! Dabei ist die schon fast bis zum Rand gefüllt. Jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten. Ich gebe zu, an die meisten Müllabfuhrtermine erinnern mich allein die Nachbarn, und zwar dadurch, dass ich deren Tonnen abends am Straßenrand sehe. Vorausgesetzt, ich schaue aus dem Fenster! Ich dachte mir, das muss doch anders gehen. Gibt es denn keine Müll-Termine-App fürs Smartphone? Doch, und zwar Dutzende. Zum Beispiel „Abfall+“. Das Programm holt sich selbstständig die Daten von den Landkreisen aus ganz Deutschland und erinnert einen dann im Vorfeld, die Tonne rechtzeitig herauszustellen. Aber: Der Service ist für den Kreis Gifhorn nicht verfügbar, offenbar liegen die Termine hier nicht im richtigen digitalen Format vor. Bei allen Apps im Store ist es das Gleiche – ziemlich traurig. Unser Entsorgungsunternehmen Remondis hat sogar eine eigene App. Aber auch da: Fehlanzeige für den Kreis Gifhorn. Ich hatte schon aufgegeben, da erinnerte mich der Kollege daran, dass es auf der Website des Kreises eine Erinnerungsfunktion per E-Mail gebe. Tatsächlich! Aber die müssen Sie erst einmal finden! Um Ihnen die Arbeit zu sparen, hier ist der Link: www.abfallkalender-gifhorn.de. Wenn Sie die Daten Ihres Ortes eingegeben haben, müssen Sie ganz nach unten scrollen und können Ihre Mail-Adresse eintragen. Jetzt muss ich nur noch jeden Abend mein Mail-Postfach checken.

