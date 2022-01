Mysteriöse Ampel

Es gibt sie: die unerklärlichen Phänomene. Sie denken da sicherlich gleich an Ufos, Kontakt zu Verstorbenen oder religiöse Erscheinungen. Nein, ich meine die ganz banalen Ereignisse, die sich niemand erklären kann. Der laute Knall von Wunderbüttel gehört definitiv dazu. Ich kenne noch weitere mysteriöse Dinge: So schaltet zum Beispiel die Ampel auf der K114/Ecke Wolfsburger Straße immer exakt in dem Moment auf Rot, in dem mein Auto an der Stelle ist, an der man weder rechtzeitig bremsen noch bei Orange über die Ziellinie fahren kann. Das kann doch kein Zufall sein, oder?

=fn?=tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;sfjofs/tjmcfstufjoAgvolfnfejfo/ef#?sfjofs/tjmcfstufjoAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de