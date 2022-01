Schauen Sie nach oben!

Auf dem Streamingdienst Netflix macht gerade ein neuer Spielfilm mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Meryl Streep Furore: „Don’t Look Up!“ Dabei handelt es sich um eine schwarze Parodie auf den Ex-US-Präsidenten Donald Trump, auf Fakenews, Verschwörungstheorien, Leugner und skrupellose, superreiche Internetkonzernchefs im Angesicht einer tödlichen Gefahr für die ganze Menschheit: Ein kilometergroßer Komet rast auf die Erde zu. Habe ich da eben jemanden unken hören, der Film komme zu spät? Schließlich ist Trump längst Vergangenheit? Mitnichten! Denn die hinter der ganzen Misere steckende Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen Fakten, vernünftigem Handeln und sozialer Empathie begegnet uns ein Jahr nach Trump offenbar weiterhin im alltäglichen Leben – auch in Gifhorn. Im Artikel „Diese Schlagzeilen wünschen sich die Gifhorner Promis für 2022“ wird unter anderem das Ende der „Montagsspaziergänge“ genannt. Wohl nicht nur, weil deren Teilnehmer wie im Film Fakten über eine tödliche Bedrohung ignorieren, sondern auch, weil der Begriff Spaziergang ganz bewusst missbraucht wird, um den wahren Grund der regelmäßigen Treffen mit politischen Parolen zu verschleiern und Verantwortung abzulehnen. Da kann man nur hoffen, dass es auch in Gifhorn weiterhin einen DiCaprio gibt, der vor laufenden Kameras das Mikrofon ergreift und Tacheles redet.

