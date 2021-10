Neue politische Elite: U 30

Man sagt jungen Menschen nach, sie seien besonders innovativ, schnitten gern alte Zöpfe ab und untergrüben althergebrachte Hierarchien. Aus dieser Perspektive betrachtet dürfte es nun in wenigstens drei Samtgemeinden unseres Landkreises steil bergaufgehen. Denn nicht nur verfügt Hankensbüttel jetzt über den jüngsten Bürgermeister (25) in ganz Deutschland, sondern Isenbüttel und Brome ebenfalls über zwei U-30: Jannis Gaus (27) und Wieland Bartels (29). Jung zu sein, scheint für die Wähler im Kreis Gifhorn dieses Mal ein besonders attraktives Merkmal von geeigneten Kandidaten gewesen zu sein. Der Vorteil gegenüber den Vorruheständlern: Die jungen Hüpfer haben ihr ganzes politisches Potenzial noch vor sich – gegebenenfalls bis zu acht Amtsperioden in ihrer Kommune oder in noch ganz anderen Gebietseinheiten … bis hin zu dieser ganz großen zwischen Polen und Frankreich. Denn wer weiß? Vielleicht kommt ja auch bald Deutschlands jüngster Kanzler ever aus dem Landkreis Gifhorn.

