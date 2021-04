Mehr Busse reichen nicht

Gefühlt liegt meine letzte Busfahrt 40 Jahre zurück. Vom Dorf am Elm nach Braunschweig zur Schule. Vergangenes Jahr sollte ich, wollte aber nicht. So eine Pressekonferenz im fahrenden Bus in Corona-Zeiten – dem konnte ich wenig Sinnhaftes abgewinnen. Gestern wollte ich – aber der Wochenenddienst ließ mich nicht. Nicht, dass ich sehr traurig bin. Gern wäre ich von Schwülper zum Stadion gefahren, noch lieber ins Stadion gegangen. Aber erstens gibt’s pandemie-bedingt nur Spiele ohne Zuschauer, zweitens hat die Eintracht auswärts gespielt. Jedenfalls habe ich versucht, über das Smartphone eine Busverbindung zu finden. Zunächst auf der Seite der VLG. Von Gifhorn mit der 111 in die Hamburger Straße. Nach Aktuelles, Verkehrsmeldungen, Partnerbetriebe und Tarifinfo kommt an zehnter Stelle die Fahrtauskunft. Einmal angetippt – nichts passiert. Wahrscheinlich habe ich mich zu blöd angestellt. Nach dem achten Mal tippen, habe ich gemerkt, ich muss auch wischen. Da steht dann „Sie möchten wissen, wann ihre Reise beginnt?“ Nö, eigentlich nicht. Ich will ja keine Weltreise machen. Ich will mit dem Bus von Gifhorn über Schwülper nach Braunschweig fahren. Also wieder wischen und auf das Symbol der EFA, der elektronischen Fahrplanauskunft, tippen. Hab’ ich artig gemacht und ins Feld „Von“ Gifhorn eingetragen. Zur Auswahl bekam ich „Stade, Gifhorner Straße“, „Wittingen, Gifhorner Straße“, „Gifhorn, Campus“, „Weyhausen, Gifhorner Straße“ und andere. Hm, also probiere ich den anderen Vorschlag: Fahrplan-Tabellen der VLG-Linien. Dafür muss ich wieder tippen und lande beim Regionalverband. Eine grauenvolle Seite. Jedenfalls für Handybenutzer, alles, nur nicht responsiv. Einmal getippt auf „100 Landkreis Gifhorn“ klappt die Übersicht der mehr als 30 VLG-Linien auf, und an jeder hängt ein schnödes pdf. Fast hätte ich vergessen, mit welcher ich fahren wollte… ach ja 111. Echte Schnapszahl. Den brauchte ich auch. Zur Beruhigung..

