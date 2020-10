Einkaufen wie bei Elton

Sie kennen die Quizshow „1, 2 oder 3“ für Kinder, die gefühlt seit 43 Jahren ausgestrahlt wird? Gestern im Isenbütteler Supermarkt habe ich mich in einer aktuellen Folge mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad gewähnt. Als ich mich an Kasse 4 ganz weit hinten anstellte, ahnte ich schon, dass gleich eine Durchsage kommt. Tatsächlich: „Verehrte Kunden, wir öffnen Kasse eins für Sie.“ Also machte sich mehr als die Hälfte der Kunden möglichst schnell auf den Weg – mit Gegenseitigem Überholen. Just dort angekommen hieß es: „Verehrte Kunden, bitte stellen Sie sich nicht mehr an, wir schließen Kasse eins.“ Alle auf dem Rückmarsch – noch chaotischer. Ich brauche Ihnen nicht zu schildern, was passierte, als gleich darauf diese Durchsage kam: „… wir öffnen Kasse zwei für Sie.“ Da dachte ich bei mir nur so: „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.“

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Gifhorner Rundschau oder mailen Sie an reiner.silberstein@bzv.de