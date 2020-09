Blind in der Baustellenzeit

Es gibt verschiedene Arten von Tarnung: in Flora und Fauna, beim Militär und im Straßenverkehr. Bei Letzterem vor allem in Form von Starenkästen. Eine Blitze, die nie blitzt, steht im Allerkamp in Isenbüttel – seit Jahren ist die Linse Sprühfarbenblind. Weiß mittlerweile jedes Kind. Sollten die Kameras nicht permanent in den Kästen wechseln? Die in der Calberlaher Straße sind dagegen dauerscharf, schlafen nie. Verpennt hat der Kreis aber wohl kürzlich, dass alle Autos baustellenbedingt durch den Allerkamp fahren – vorbei an der blinden Kiste --, für mehrere Wochen aber nicht ein einziges Richtung Calberlah.