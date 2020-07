Plädoyer für den Dorfkiosk

Großstädter sind stolz auf ihre Kioske. Sie geben ganzen Quartieren ihre Identitäten, sind soziale Treffpunkte, Lieferanten für bunte Tüten, Zigaretten, Zeitungen und Deo – und manchmal letzte Rettung, wenn andere Geschäfte geschlossen haben. Auf den Dörfern sind sie rar geworden – Isenbüttel hat aber noch so einen: „Lollypop“ an der Hauptstraße. Doch der Laden ist gerade doppelt gebeutelt: Durch Corona sowieso und durch die Baustellensperrung insbesondere. Am Dienstag ging ein Hilferuf einer ehemaligen Mitarbeiterin durch das soziale Netzwerk im Internet – und zwar in Form eines rührenden Plädoyers für diesen Kiosk: „Er ist eine Bereicherung für alle. Es steckt so viel Herzblut in der Arbeit. Gespräche, Beratung und Kundenwünsche erfüllen. Sonntags mal eben das Fehlende besorgen. Das Team ist immer für Euch da.“ Und: „Weder Corona noch Baustelle sollte die Ortsansässigen Geschäfte sterben lassen.“ Es lebe die Kiosk-Kultur, auch auf dem Land!

