Fotokunst löst Abstand auf

Ich habe es bei der Pressearbeit schon immer gehasst: Menschen, die in einem großen Gesprächskreis sitzen oder stehen. Haben Sie schon mal versucht, von so einer Gruppe ein Foto zu machen? Die meisten sind mit dem Gesicht nicht zu erkennen, Sie haben viele Rücken, Haare und vor allem Leerraum auf der Aufnahme. Corona macht uns Journalisten die Arbeit nicht einfacher, im Gegenteil: Jetzt müssen die Fotografierten ja auch Abstand halten. So einen Gesprächskreis kriege ich gar nicht mehr in die Linse. Als geübter Fotograf könnte ich zumindest bei nebeneinanderstehenden Leuten ja eine Perspektive wählen, die sie optisch wieder zusammenrücken ließe – also zum Beispiel halb von der Seite. Aber das wollen die Leute gar nicht, denn dann hagelt es gleich wieder Beschwerden von selbst ernannten Blockwarten, die die künstlerischen Fähigkeiten des Mannes am Lichtbildautomaten nicht erkennen. Sei’s drum! Dann eben nicht. Soll sich aber auch keiner beschweren ...

