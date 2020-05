Zurück ins Jahr 1835

Ja, man darf in einer Kolumne auch mal danke sagen! Danke an Jörg Fritz aus Triangel! Denn er hatte mir den Tipp gegeben, Joachim Schurig zu besuchen, den pensionierten Mechaniker, der das Schrauben nicht lassen kann. Die Fotos zum Artikel lassen nur in Bruchteilen erahnen, was für Modelle der Gamsener in seiner Werkstatt erschaffen hat. Und das Allerbeste daran: Sie funktionieren auch noch! Eine Dampfmaschine hat man hin und wieder schon mal gesehen und gehört, aber einen Heißluftmotor? Oder den sogenannten „Flammenfresser“? Wenn man dann noch sieht, wie sich dazu die Gestänge bewegen und die Ventile öffnen und schließen, dann versteht man allmählich, welche Faszination diese Technik zur Zeit der industriellen Revolution ausgelöst haben muss.

