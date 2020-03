Neue Grußform

Das Corona-Virus ist in aller Munde, aber hoffentlich nicht an der Hand! Innerhalb weniger Tage hat es unser Verhalten verändert – zum Beispiel wie wir uns begrüßen. Beim SPD-Parteitag konnte ich beobachten, dass das Händeschütteln mittlerweile verpönt ist. Unachtsame ziehen ihre Flosse da schnell verschämt zurück. Alternativ heben manche ihre Hand nur noch zum Winken, andere klopfen auf den Tisch, wenn einer vorhanden ist. Das Rapper-mäßige Faust-an-Faust sieht cool aus, ist aber medizinisch wenig hilfreich. Am besten finde ich aber das Schulterklopfen. Das ist zwar auch eine Berührung, aber stärkt das Selbstwertgefühl ungemein. Komisch, dass gerade die Sozialdemokraten diese Grußform erfinden ...

