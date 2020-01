Verkehrsberuhigung der besonderen Art

Was für ein zauberhafter Wochenauftakt. Auf die zersägte Jungfrau mussten die Gäste beim Neujahrsempfang der Stadt Gifhorn zwar verzichten, aber auch nur, weil Zauberer Paco die Säge nicht gefunden hat. Ansonsten hat er das Publikum köstlich unterhalten. Muss ja auch mal sein, lockere Stimmung, lockere Gespräche. Ernst wird’s schon schnell genug wieder. Beispielsweise am Montag ab 16 Uhr, wenn der Rat der Stadt Gifhorn tagt. Mal eben fehlende 9,44 Millionen Euro konnte Paco leider nicht herzaubern. Schade eigentlich. Nicht auf der Tagesordnung steht erwartungsgemäß das Thema Straßenausbaubeitragssatzung. Das dürfte eines der großen Gifhorner Themen bis zur Kommunalwahl werden. Dafür wird allein schon die Anlieger- und demnächst Bürgerinitiative sorgen. Auch am heutigen Samstag sind sie mit einer Mahnwache in der Innenstadt präsent.

Apropos Straßenausbau. Das ist zur Zeit auch das Thema Nummer 1 in Isenbüttel. Dort gibt es schon seit längerem keine Straßenausbaubeitragssatzung mehr. Die wäre allerdings bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt auch ohne Belang gewesen, denn es handelt sich um eine Landesstraße, die voraussichtlich ab Mai saniert wird – von der alten B4 bis zur Kanalbrücke bei Calberlah. Ob diese Art der Verkehrsberuhigung so gut ankommt bei den Isenbüttelern, bleibt abzuwarten. Zumindest aber bleibt der Ort vom Durchgangsverkehr verschont – hoffentlich. Handel und Gewerbe sorgen sich verständlicherweise um ihre Kunden. Das ist bei möglicherweise bis zu zweieinhalb Jahren Bauzeit nachzuvollziehen. Andererseits: Unerreichbar werden die Geschäfte nicht sein. Dass die Gemeinde rechtzeitig in der Bürgerversammlung die Isenbütteler informierte, war eine gute Sache. Transparenz sorgt für Verständnis und Vertrauen.

Das Vertrauen in die Politik nahezu verloren haben die Landwirte. Sie waren am Freitag wieder unterwegs, um gegen Agrarpaket und Düngemittelverordnung zu demonstrieren. Ob sich das Vertrauen so wieder aufbauen lässt, darf bezweifelt werden. So ein Schlepper macht zwar Eindruck, Hunderte Schlepper umso mehr – aber der Ansatz, an einem runden Tisch miteinander zu reden, so wie es Donnerstagabend Bauern aus Gamsen und Kästorf angeboten haben, ist definitiv zielführender und nachhaltiger. Schon jetzt werfen Kritiker den Landwirten vor, landauf und landab tausende Liter von subventioniertem Diesel zu verjökeln. Gleichwohl zeigen die Proteste, wie tief der Frust bei jedem einzelnen Bauern sitzt. Auch dieses Thema wird uns in den nächsten Monaten weiter beschäftigen. Genau genommen möglicherweise schon am Samstag Vormittag. Denn wer dann einkaufen geht, der begegnet möglicherweise einigen Landwirten vor den Einkaufsmärkten. Diesmal hat das Landvolk aufgerufen. Das Motto des landesweiten Dialogtages: „Lasst uns miteinander reden“. Nutzen Sie diese Möglichkeit!