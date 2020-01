Bürgerinitiative wird kein Nischendasein fristen

Die Zeichen stehen auf Sturm! Nicht nur, weil den Gifhornern tatsächlich am Freitagabend der Wind mächtig um die Nase blies, sondern vor allem im übertragenen Sinne mit Blick auf das Thema Straßenausbaubeiträge. Aus der Anliegerinitiative soll nun eine Bürgerinitiative werden. Was im Straßenzug am Quälberg begann, nimmt nun ganz andere Dimensionen an. Anwohner aus der Poststraße, aus dem Mühlenweg und anderen Straßen, die in den nächsten Jahren saniert werden sollen, kommen hinzu, schließen sich zusammen, zeigen Entschlossenheit und Stärke – und Emotionen. Das ist verständlich, denn es geht um Geld. Viel Geld. Und bei einer Forderung von mehr als 10.000 Euro kann es auch um Existenzen gehen. Natürlich wird die Gegenseite den Wert oder gar die Wertsteigerung des Grundstücks bei einer Straßensanierung dagegen rechnen. Aber so einfach ist es nicht. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie eine Zahlungsaufforderung von 7000 Euro bekämen – mit einer Fälligkeit von vier Wochen und der Androhung von Zwangsvollstreckung? Ist das bürgerfreundlich? Und was ist mit dem Hinweis auf eine mögliche Ratenzahlung oder Stundung? Laufe ich da freudestrahlend zur Bank, beleihe mein mühsam abbezahltes Haus und freue mich, dass die Zinsen so günstig sind? Mitnichten! Andererseits, so eine Straßenausbaubeitragssatzung komplett abzuschaffen, ist auch nicht ohne. Fragen jedenfalls wirft sie allemal auf. Warum eigentlich zahlt die Stadt bei einer Sanierung 25 Prozent und die Anwohner 75 Prozent? Was ist mit dem Durchgangsverkehr? Nutzen darf die Straße doch jeder, sollte dann nicht auch jeder, auf welche Weise auch immer, an den Kosten beteiligt werden? Fragen über Fragen, auf die sich nicht mal eben eindeutig antworten lassen. Aber sie müssen kommen, die Antworten, die Menschen haben einen Anspruch darauf. Klar ist, da wird sich keine Bürgerinitiative gründen, die ein Nischendasein in einem kleinen Schmoll-Biotop fristet. Die Gemeinde Meine hat übrigens ihre Straßenausbaubeitragssatzung erst Mitte 2019 aufgehoben – auf Antrag der CDU-Fraktion...

Noch ein wichtiges Thema dieser Woche: der Ratsweinkeller. CDU und Grüne haben sich im Ausschuss durchgesetzt, nun wird nach einem neuen Pächter gesucht, alles weitere bleibt zunächst offen. Damit lässt sich zumindest nichts falsch machen. Die Lage sondieren, schauen, was passiert, vielleicht meldet sich ja Tim Mälzer. Durchgesetzt hat die Mehrheitsgruppe auch ihr Vorhaben, einen Klima-Manager einzustellen. Nein, der managt nicht das Klima, sorgt nicht für Regen, aber er ist hoffentlich ein Experte, der die Stadt und die Menschen in puncto Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und ökologischem Fußabdruck im neuen Jahrzehnt fit macht für das Folgende. Stimmt, da war doch was, die 20er Jahre. Ja, sie haben ganz schön stürmisch begonnen. Und ich wage mal zu behaupten, dabei bleibt es auch!