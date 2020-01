Müll am Montag?!

Auch wenn das neue Jahr schon fast eine Woche alt ist: Ich wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches 2020! Früher ging’s leider nicht, urlaubsbedingt und so. Außerdem musste ich den neuen Abfallkalender studieren. Naja, ein gezielter Blick hätte genügt, vor allem ein rechtzeitiger… dann wäre mir ein hektisch-hilfloser Versuch, die Restmülltonnen noch rechtzeitig, als vor Eintreffen des Müllwagens, am Straßenrand zu platzieren, am Montag erspart geblieben. Sagen Sie’s ruhig: Jeder Gang macht schlank. In diesem Fall hielt sich die Zahl der verbrannten Kalorien in Grenzen. Wenn Sie im Bad vor dem Spiegel stehen und sich gerade rasieren, plötzlich auf der Straße das zweifelsfrei identifizierte Geräusch eines Müllwagens hören, schließlich nachdenken „Müll, heute, Montag?“ und dank selbstständigem Denken schlüssig kombinieren „Neues Jahr, neuer Abfuhrtag“, anschließend im Bademantel die Treppe hinunter sprinten und bei geöffneter Haustür feststellen, dass der Müllwagen schon nebenan beim Nachbarn steht, dann jedenfalls erkennen Sie Ihre Grenzen. Also ich jedenfalls meine. Da hätte auch kein 100-Meter-Spurt unter 30 Sekunden geholfen. Im Bademantel gleich gar nicht. Also mein Vorsatz fürs neue Jahr: Wenn der neue Abfallkalender 2021 kommt, werfe ich rechtzeitig einen Blick hinein!

