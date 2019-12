Nur noch ein paar Stunden

Stopp! Moment! Noch nicht abbauen! … zu spät. Dabei hatte ich noch nicht einmal alle Köstlichkeiten probiert. Gestern luden die meisten Standbetreiber des Gifhorner Weihnachtsmarktes die Budenbretter, Schilder und Lichterketten wieder ein. Zurück blieben nur Tannengrün, die Sägespäne als Bodenbelag am Brunnen in der Fußgängerzone und die weißen Bigpacks, die vor Terrorangriffen schützen sollen – ein trauriges Bild. Der Weihnachtszauber ist in der Gifhorner Innenstadt definitiv vorbei. Aber keine Panik! Bis zum nächsten Weihnachtsmarkt sind es nur noch etwa 7938 Stunden.

