Neue Tierrasse entdeckt

Meistens muss man in ferne Länder reisen, um Tiere zu Gesicht zu bekommen, die man noch nie oder selten in seinem Leben gesehen hat. Oder wenigstens in den Zoo. Kürzlich begegneten mir im Kreis Gifhorn ja schon Kamele. Gestern, als ich die Korbflechter-Familie Schaak in Ausbüttel besuchte, begrüßte...