FrischeLuft

An diesem Wochenende gab es erfreulicherweise reichlich Gelegenheit, sich an der frischen Luft zu bewegen. Die herrlichen sommerlichen Temperaturen boten sich geradezu an, irgendetwas Sinnvolles oder vielleicht völlig Sinnloses unter freiem Himmel zu unternehmen. Gesagt, getan. Am Freitag saß ich...