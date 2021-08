Bauvorhaben in Calberlah

Bauvorhaben in Calberlah Weitere Pflegeplätze und betreutes Wohnen in Calberlah

Calberlah. Investoren stehen in den Startlöchern, um das Bauvorhaben an der Sporthalle in Calberlah zu realisieren. Bezugsfertig soll der Anbau Ende 2022 sein.